Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 11,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,3 Prozent auf 11,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,49 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.176.320 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 125,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,80 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,34 EUR aus.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.506,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.279,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -4,214 EUR je Aktie aus.

