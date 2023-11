Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 10,57 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 10,57 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,64 EUR zu. Mit einem Wert von 10,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 719.200 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,72 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 19,34 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -4,214 EUR ausweisen wird.

