Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,34 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 11,34 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,43 EUR zu. Mit einem Wert von 11,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 115.766 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 118,88 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,201 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Siemens Energy-Aktie im Rallymodus: Staatsgarantien für Siemens Energy offenbar deutlich teurer als Bankenavale