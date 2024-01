Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Mittag Verluste

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 11,81 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 11,81 EUR. Bei 11,74 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 937.023 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 110,08 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 45,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,27 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,219 EUR je Siemens Energy-Aktie.

