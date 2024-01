Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 11,71 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 11,71 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,61 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.756.562 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. 111,87 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 82,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,27 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 15.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8.521,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 9.180,00 EUR umsetzen können.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,219 EUR im Jahr 2024 aus.

