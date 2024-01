Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 12,07 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 12,07 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,89 EUR nach. Bei 11,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.862 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 51,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,94 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,27 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,219 EUR fest.

