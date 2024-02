Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 14,04 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 14,04 EUR nach oben. Bei 14,09 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 13,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 707.563 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,39 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,042 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,08 EUR aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 7.649,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Am 07.05.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,298 EUR in den Büchern stehen haben wird.

