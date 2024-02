Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 13,84 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,84 EUR. Bei 14,09 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 13,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.466.776 Stück.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 44,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 53,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,042 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,08 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,298 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell