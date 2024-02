Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 14,03 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 14,03 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,09 EUR zu. Bei 13,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 89.414 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 76,84 Prozent Luft nach oben. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 19,08 EUR.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.649,00 EUR im Vergleich zu 7.064,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,298 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

