Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Mittag nach

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 17,06 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 3,3 Prozent auf 17,06 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 16,53 EUR. Bei 16,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.057.693 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 45,47 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Abschläge von 62,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,043 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,43 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent gesteigert.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,095 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

