Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 17,04 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 17,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 16,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 807.554 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 31,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 62,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,043 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 20,43 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 1,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.649,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.064,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,095 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt: Am Montagmittag Gewinne im LUS-DAX

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen