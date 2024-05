Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 25,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 25,26 EUR ab. Bei 25,12 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,30 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 2.372.520 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 74,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 22,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,28 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,161 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen