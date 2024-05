Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 25,66 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.387 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 25,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 75,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,060 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,70 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig wurden 8,28 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,161 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

