Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Donnerstagmittag ab

Die Siemens Energy-Aktie wies um 16.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 15,04 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 14,97 EUR. Bei 15,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 623.513 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2021 bei 27,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,61 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,97 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 27,68 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.582,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.484,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,979 EUR je Aktie belaufen.

