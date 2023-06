Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag leichter

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,21 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 418.320 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 7,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (10,25 EUR). Mit einem Kursverlust von 55,40 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 27,09 EUR.

Am 15.05.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.028,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Am 07.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -0,093 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

