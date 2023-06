Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag freundlich

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 23,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,23 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,21 EUR. Bisher wurden heute 100.841 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 55,69 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,09 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.028,00 EUR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.582,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.08.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -0,093 EUR ausweisen wird.

