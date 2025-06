Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 85,52 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 85,52 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 85,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 85,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.273 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 287,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,00 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.05.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

