Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,43 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,43 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,55 EUR. Bei 13,33 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 595.396 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,74 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 23,68 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,86 EUR an.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.506,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.279,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Siemens Energy dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR je Siemens Energy-Aktie.

