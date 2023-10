Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 11,58 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 11,58 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 563.256 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 114,34 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2022 Kursverluste bis auf 10,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 21,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -4,196 EUR je Aktie aus.

