Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,60 EUR.

Mit einem Kurs von 11,60 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,45 EUR ein. Mit einem Wert von 11,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 929.968 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2022 bei 10,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2023. Das EPS lag bei -3,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -4,196 EUR ausweisen wird.

