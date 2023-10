Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 11,60 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,63 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,58 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.993 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 113,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (10,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,86 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,03 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -4,196 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

