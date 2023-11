Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Minus

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 10,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 10,92 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 10,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,19 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.346.737 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 127,20 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,37 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,05 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.521,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,364 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Siemens Energy erwartet weitere Verluste im Windgeschäft - Teil-Verkauf von Indien-Geschäft