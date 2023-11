Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,18 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 938.606 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 121,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,74 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,05 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.521,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,439 EUR je Aktie aus.

