Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,9 Prozent auf 63,96 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 63,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 64,56 EUR. Bei 63,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.450.075 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.02.2024 bei 13,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,57 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,13 EUR.

Am 12.02.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,94 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,805 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge