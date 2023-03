Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 19,20 EUR zu. Bei 19,24 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.212 Siemens Energy-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 87,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,48 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.064,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,193 EUR in den Büchern stehen haben wird.

