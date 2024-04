Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,64 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 17,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,66 EUR. Bei 17,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 514.313 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 63,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,43 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 EUR je Aktie gewesen. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,095 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus

XETRA-Handel DAX verbucht Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Abgaben