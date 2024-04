Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 17,41 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 17,41 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,48 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 17,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.078 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 42,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 171,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,43 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens Energy die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,095 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

