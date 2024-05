Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 25,03 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 25,03 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,90 EUR ein. Bei 25,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 916.927 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,84 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 3,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,174 EUR fest.

