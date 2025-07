Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Donnerstagmittag an

Siemens-Aktie in Rot: Siemens vollzieht Börsengang des Energiegeschäfts in Indien

Aktien von Siemens, Nordex & Co: Bank of Amerika sieht sechs Unternehmen besonders chancenreich

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. im Fokus. Trump plant Zoll von 10 oder 15 Prozent für rund 150 Länder. Online-Waffenhändler GrabAGun erlebt schwachen Börsenstart. Steyr-Motors-Aktie - nach der Rally folgt die Kurskorrektur. Ex-BayWa-hef will nicht für Krise verantwortlich gemacht werden. Darum sind Aktien von Volatus, DroneShield, Clara Tech & Co. so gefragt.