Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 13,49 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 13,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,50 EUR. Bisher wurden heute 438.995 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 22,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 7.506,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten

Siemens Energy rechnet mit 4,5 Milliarden Euro Verlust im Gesamtjahr

Ausblick: Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal