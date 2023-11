Siemens Energy Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Siemens Energy ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 11,47 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 11,47 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 3.740.432 Stück.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 53,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,18 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,36 EUR je Aktie generiert. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,187 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain