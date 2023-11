Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Bullenmodus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Plus bei 11,53 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,2 Prozent im Plus bei 11,53 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,68 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 10,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.436.247 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 53,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,05 EUR an.

Am 15.11.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,187 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX auf grünem Terrain