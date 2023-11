Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 11,02 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 11,02 EUR. Bei 11,06 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 195.558 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 55,60 Prozent niedriger. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 19,05 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,187 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

