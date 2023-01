Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit positiven Vorzeichen

GO

In einer Rezession gilt: Vorsichtig bleiben, aber nicht passiv. Schwierige Umstände können gleichzeitig spannende Möglichkeiten bergen. Welche Anlagechancen sich 2023 bieten, erfahren Sie exklusiv im Online-Seminar heute Abend !

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Inflationsdruck in Euro-Zone nimmt ab: DAX wenig bewegt -- ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn für Post-Mitarbeiter -- Bayer kauft KI-Unternehmen -- BASF, Continental im Fokus

Biotech-Finanzierung gibt nach Corona nach. Deutsche Bank sieht in Linde-Delisting "bedeutenden Tag" für den DAX. Just Eat Takeaway schreibt schwarze Zahlen. Facebook will Trump offenbar entsperren. Continental setzt mehr um - Kosten drücken die Marge. Deutsche Bank ernennt neue Compliance-Chefin.