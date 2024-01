Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 11,67 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 11,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 904.283 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 45,12 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,27 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.521,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,221 EUR je Aktie.

