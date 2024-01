Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,46 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 11,46 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,57 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215.169 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 116,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,27 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.521,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,221 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter