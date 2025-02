Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 63,94 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 63,94 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,24 EUR an. Bei 64,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 688.941 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Gewinne von 0,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.02.2024 bei 13,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 79,57 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,13 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,805 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

