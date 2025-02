Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Kurs der Siemens Energy

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 63,98 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 63,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 64,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.423 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR. Gewinne von 0,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,07 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 389,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 49,13 EUR.

Am 12.02.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,805 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

