Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Siemens Energy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 14,96 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 14,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,02 EUR. Bei 14,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.667.350 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 65,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens Energy die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,569 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer