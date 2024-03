Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 14,54 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,54 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,54 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,41 EUR. Bisher wurden heute 50.141 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,97 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.649,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.064,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,569 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

