Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Siemens Energy

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 21,45 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 21,30 EUR. Mit einem Wert von 21,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.326.921 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.04.2023 bei 21,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 2,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 109,27 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,70 EUR.

Am 07.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.064,00 EUR gegenüber 5.956,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,018 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

So schätzen Analysten die Siemens Energy-Aktie ein

Siemens-Aktie tiefer: Siemens Energy-Beteiligung zum Ende des zweiten Quartals mehr Wert - Lok-Werk in München wird ausgebaut

Frankfurter Börse: DAX schließt am Montag leichter - Ölpreisanstieg als Belastungsfaktor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG