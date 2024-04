Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Donnerstagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 17,80 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,80 EUR. Bei 17,93 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 519.849 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 178,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.649,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,095 EUR je Siemens Energy-Aktie.

