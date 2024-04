Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 17,90 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 17,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 104.307 Aktien.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,22 Prozent.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,043 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,095 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

