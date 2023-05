Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 24,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 24,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 24,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.254.243 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,59 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 2,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 57,33 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,94 EUR.

Am 08.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.064,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -0,065 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG