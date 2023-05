Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 24,35 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,59 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 396.515 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,59 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 57,91 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 25,94 EUR.

Am 08.02.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.064,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.08.2023 erwartet. Am 05.08.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -0,065 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG