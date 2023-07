Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagnachmittag ab

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 15,43 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 15,43 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 15,34 EUR. Mit einem Wert von 15,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 905.875 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,84 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 14.10.2022. Mit einem Kursverlust von 33,55 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.028,00 EUR im Vergleich zu 6.582,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,166 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

