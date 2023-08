Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 13,32 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 13,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 715.297 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 86,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 23,02 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,53 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.506,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,197 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

