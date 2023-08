Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 13,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 13,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 13,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,28 EUR. Bisher wurden heute 1.849.732 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 47,14 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,53 EUR.

Am 07.08.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,197 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten

Siemens Energy rechnet mit 4,5 Milliarden Euro Verlust im Gesamtjahr

Ausblick: Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal