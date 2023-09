Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 12,79 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 12,79 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 586.664 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 94,06 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,38 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.506,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,980 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

