Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 12,54 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 12,54 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,80 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.438.243 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,85 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 18,26 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,38 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

